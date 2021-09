Die Rote Armee

Großer Vaterländischer Krieg

1918 gründete Leo Trotzki die Rote Armee. Stalin, der nach dem Tod Lenins 1924 an die Macht kam, fürchtete den zunehmenden Einfluss der Armee und die Popularität von Befehlshaber Marschall Michail Nikolajewitsch Tuchatschewski. Aus Sorge vor der großen Macht des Heers veranlasste Stalin in den Jahren 1937 und 1938 »Säuberungen«, denen zahlreiche Offiziere und Generäle zum Opfer fielen. Als die Wehrmacht 1941 einfiel, war die Rote Armee stark geschwächt. Stalin ordnete die allgemeine Mobilmachung an. Im November 1941 standen die Deutschen vor den Toren Moskaus. General Georgi Schukow gelang es im letzten Moment, sie zum Rückzug zu zwingen. Zweiter Teil im Anschluss. F 2021.

