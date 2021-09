Waffendeals en masse

Konflikte sind gut fürs Geschäft. Das weiß auch Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly, die es am Sonntag auf Twitter als »ausgezeichnete Nachricht« bezeichnete, dass Griechenland wegen der zunehmenden Spannungen mit der Türkei im östlichen Mittelmeer nun mehr französische Kampfflugzeuge kaufen will als bislang geplant. Europaminister Clément Beaune setzte noch eins drauf und stellte den Waffendeal als Fortschritt der »europäischen Kooperation« dar. Parlys Ressort hatte kurz zuvor bekanntgegeben, dass die Bestellung von Jets des Herstellers Dassault vom Typ »Rafale« von 18 auf 24 aufgestockt wurde. »Die ersten davon werden noch vor Ende des Jahres am griechischen Himmel fliegen«, hatte Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis noch am Sonnabend in einer Rede in der Hafenstadt Thessaloniki gesagt.

Die Regierung in Athen hat in den vergangenen Monaten ihre Ausgaben für militärische Ausrüstungen deutlich gesteigert, um im Streit mit Ankara ...