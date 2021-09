»Brasiliens Bourgeoisie will, dass er im Amt bleibt«

Nicht nur in Brasilien wird gegen den faschistischen Präsidenten Jair Bolsonaro protestiert, sondern auch in Berlin. Sie haben am Sonnabend vor dem Brandenburger Tor demonstriert. Was kritisieren Sie?

In Brasilien findet derzeit eine Art Genozid statt. Durch die Politik des Präsidenten sterben vor allem Schwarze, Arme, Indigene. Immer wieder hat er die Bedrohung durch die Coronapandemie und die Schutzwirkung von Impfungen geleugnet. Mittlerweile wird wegen Korruption im Zusammenhang über einen Vertrag für einen Impfstoff ermittelt, bei dem es auch um die Rolle Bolsonaros geht. Es mangelt also nicht an Gründen, um auf die Straße zu gehen.

Der Präsident wechselte den Gesundheitsminister in seiner Regierung mehrfach aus. Welchen Einfluss hatte das auf die Coronapolitik?

Der erste Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta hatte Schutzmaßnahmen unterstüt...