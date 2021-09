Permanente Drohungen

Israel fordert »angemessene und schnelle« internationale Aktionen gegen Iran. Nur eine »kraftvolle Haltung der internationalen Gemeinschaft«, »die mit Entscheidungen und Taten untermauert wird«, könne das iranische »Regime«, »das jede Mäßigung verloren hat«, zu einer Umkehr veranlassen, sagte Premierminister Naftali Bennett am Freitag.

Einen Tag zuvor hatte Außenminister Jair Lapid Moskau besucht und seinem russischen Amtskollegen Sergeij Lawrow mitgeteilt, dass »die Welt« Iran »um jeden Preis« davon abhalten müsse, die Fähigkeit zur Atomwaffenproduktion zu erlangen. Falls »die Welt« das nicht tun sollte, behalte Israel sich Handlungsfreiheit und das »Recht auf Selbstverteidigung« vor. Gleichzeitig postulierte Lapid, es werde keine »Stabilität« in Syrien und im gesamten Nahen Osten geben, solange Iran dort präsent sei. In Israel werde man »nicht ruhig sitzen, während Iran Terrorstützpunkte an unserer Nordgrenze aufbaut oder moderne Waffen an Terrororganisa...