Richtender Geist

Am 14. September 1321 verstarb der Autor der »Göttlichen Komödie«, Dante Alighieri, 56jährig im Exil in Ravenna. Aus diesem Anlass dokumentieren wir hier Auszüge aus dem Buch »Dante Alighieri. Bürger und Dichter« von Horst Heintze, 1965 vom Aufbau-Verlag (Berlin und Weimar) erstveröffentlicht und 1981 in zweiter, durchgesehener Fassung neu aufgelegt. Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Dantes »Göttliche Komödie« gehört zu den Werken der Weltliteratur, die als Ausdruck ihrer eigenen Zeit eine ganze Epoche beleuchten. Eine solche Dichtung spiegelt tiefgehende historische Veränderungen wider und prägt der Nation, aus der sie hervorgegangen ist, unverkennbare Charakterzüge auf. Es ist diese epochale und nationale Bedeutung, die Friedrich Engels in seiner Einleitung zur italienischen Ausgabe des Kommunistischen Manifests bestimmte, ausdrücklich an Dante und seine »grandiose Gestalt«, den »letzten Dichter des Mittelalters und ...