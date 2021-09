Dirigentischer Absolutismus

»Eine gewisse Lässigkeit und Süße gehört zum Bilde dieser Stadt. Aber bewaffnete Gestalten überall. Und nicht wie Tagediebe schauen sie in die Luft. Die zahlkräftigen Gäste in Salzburg müssen in Obhut genommen werden und brauchen nicht zu merken, wie schwer die Einheimischen sich tun. Für diese nicht, wohl aber für jene ist hier alles vorhanden, auch Kaviar, falls gewünscht, wohl bestellte Konditoreien zuhauf, Schlagsahne bis zur Unerschöpflichkeit, Walderdbeeren in unglaublichen Mengen. Wer sammelt sie nur? Sogar eine Spielbank ist da, solchen Herrschaften zuliebe nämlich, welchen der Abend nach einem großen Kunstgenuss eben doch nur als angebrochen gilt und für die – es ist eine Pöbelei wie eine andere – nach einem Vergnügen, ununterschiedlich, gleich ein anderes her muss, weil sie sich nicht besinnen mögen, denn dafür sind sie ja reich.«

So schrieb die aus Deutschland emigrierte radikalpazifistische Schriftstellerin Annette Kolb 1934, ein Jahr nachdem i...