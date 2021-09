Das Urteil ist gefällt: Ein »gelber Schein« reicht nicht für eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, zumindest nicht immer. Zum Beispiel: Kündigt ein Beschäftigter und legt für die Restlauflaufzeit des Arbeitsverhältnisses eine Krankschreibung vor, muss der Unternehmer nicht automatisch dessen Gehalt weiterzahlen. Dies gilt speziell dann, wenn der Zeitraum passgenau die Dauer der Kündigungsfrist umfasst, entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) am vergangenen Mittwoch. Denn das würde den »Beweiswert der Bescheinigung auf Arbeitsunfähigkeit erschüttern«, meinten die Richter in Erfurt.

Der Musterfall im Schnelldurchlauf: Eine Mitarbeiterin einer Zeitarbeitsfirma hatte Anfang Februar 2019 zum Monatsende gekündigt und am selben Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) eingereicht. Sie soll, behauptete die Gegenseite, am Tag der Ausstellung einem Kollegen in ihrem damaligen Einsatzbetrieb telefonisch ...