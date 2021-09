»Menschen leben dort, als wären sie Gefangene«

Ein Jahr nach dem Brand des Zeltlagers Moria leiden 96 Prozent der vom International Rescue Committee betreuten Geflüchteten an Depressionen. Wie ist deren Lebenssituation aktuell?

Ein Jahr nach dem Feuer von Moria müssen Menschen dort in einem provisorischen Zeltlager ausharren, in dem die Menschenrechte nicht einzuhalten sind. Es liegt an der Küste, meist weht rauher Wind. Viele der etwa 3.800 Geflüchteten leben dort in Zelten; einige in sehr großen mit bis zu 300 anderen Personen. Einzelne Wohneinheiten darin sind notdürftig mit Plastikwänden voneinander abgetrennt. Andere Menschen sind in Wohncontainern untergebracht. Es gibt kein fließendes Wasser, es wird in Tankwagen geliefert. Sie können nicht duschen, müssen sich mit Wassereimern behelfen. Ein weiteres Problem ist die Elektrizität. Das Lager ist nicht an das öffentliche Netz der Insel angeschlossen, die notdürftige Versorgung mit Generatoren hält nur wenige Stunden. Bei der Hitzewelle in diesem So...