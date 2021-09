Zerbes Spätsommer

»Was den Jazz anbetrifft, bin ich ein absoluter Spätentwickler«, gestand Hannes Zerbe 2005 in Rainer Bratfischs Buch »Freie Töne«. Wobei das Swing-Feeling beim klavierspielendem Elektrotechnikstudenten doch so ausgeprägt gewesen sein muss, dass immerhin der wegweisende Big-Band-Leiter Klaus Lenz schon früh auf ihn aufmerksam wurde. Da der junge Diplom-Ingenieur aber bei der Interflug zu versauern drohte, machte er an der Dresdner HfM ein Fernstudium im Bereich Tanzmusik und fühlte sich so bestens präpariert, als er von der Gospelsängerin Etta ­Cameron (die nach ihrer Teilnahme an einigen Defa-Komödien drei Jahre in Ost-Berlin verweilte) a...