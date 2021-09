Gegründet 1947 Sa. / So., 11. / 12. September 2021, Nr. 211

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wiedererstarkte Bewegung Indien: Anliegen der Bauern bleiben ungehört. Magere Preiserhöhung befördert Proteste Silva Lieberherr und Bhakti G., Mumbai Seit Anfang September haben die Bauernproteste in Indien wieder an Fahrt aufgenommen. Angesichts des bereits seit über einem Jahr andauernden Widerstands Zehntausender auf den Straßen rund um Neu-Delhi gegen drei neue Agrargesetze gibt sich die Regierung weiter unnachgiebig. Als sich die Proteste Ende August zum ersten Mal jährten, gab es vor Ort eine zweitägige nationale Versammlung mit rund 1.500 Delegierten von Bauern-, Arbeiter-, Studenten- und Frauenorganisationen. Es wird als großer Erfolg der Bewegung angesehen, dass sie diese Gruppen zusammenbringt. Die Verhandlungen mit der Zentralregierung blieben bislang erfolglos. Die mehr als zehn Gesprächsrunden endeten alle ohne Ergebnis. Gefordert wird vor allem die Rücknahme der drei Agrargesetze – eine jährlich wiederkehrende Forderung der Bauern sind garantierte Mindestabnahmepreise. Trotz der großen Proteste fielen die diesjährigen Erhöhungen sehr gering aus, insbesondere beim saisonal wichtigen Weizen ...

