Razzia bei Kanzlerkandidat

Kommt nicht oft vor: Eine Razzia im Bundesfinanzministerium! Und das so kurz vor der Bundestagswahl. Mit Unmut hat Ressortchef und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf die durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück veranlasste Durchsuchung seines Amtssitzes reagiert. Die Behörde hätte ihre Fragen auch »schriftlich stellen können«, äußerte er am Donnerstag in Potsdam, nachdem am Vormittag Ermittlungsbeamte Räumlichkeiten in seinem und im Justizministerium durchforstet hatten. Hintergrund sind Vorwürfe, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) könnte bei ihrer Arbeit geschludert und Fällen von Geldwäschedelikten nicht mit dem nötigen Eifer nachgegangen sein. Demnach soll die dem Zoll unterstellte Einheit Verdachtsmeldungen von Banken »in Millionenhöhe« nicht ordnungsgemäß an Polizei und Justiz weitergeleitet haben.

Weil auch Justizministerin Christine Lambrecht der SPD angehört, wirken die Vorgänge wie von der politischen Konkurrenz bestellt. ...