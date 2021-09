Aus dem Schatten heraus

Die am 25. September vor 125 Jahren geborene Elsa Triolet war eine – lange vergessene, in der alten Bundesrepublik ignorierte – russisch-französische Schriftstellerin. Sie war Jugendfreundin des sowjetischen Dichters Wladimir Majakowski, Lebensgefährtin des französischen Dichters Louis Aragon, Kulturvermittlerin zwischen Moskau und Paris, Modeschöpferin, Résistance-Kämpferin und schrieb mehr als 20 Romane und Novellen. In den 50er Jahren war Triolet eine gefeierte Schriftstellerin, zudem Übersetzerin von Aragon, Majakowski und Marina Zwetajewa sowie Biographin Anton Tschechows. Als erste Französin erhielt sie 1944 den renommierten Prix Goncourt für »Die Liebenden von Avignon«, eine Liebesgeschichte, die während Besetzung und Krieg spielt. Eine Schriftstellerin, deren Themen – Einsamkeit, Fremdsein, die Zeitlichkeit der Liebe oder historische Verfälschungen – an Aktualität nicht verloren haben.

Und sie war Feministin: in ihrem Leben, ihrem Werk und in ihrem...