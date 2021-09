NATO-Kriegsrat tagt in Essen

Trotz ihrer hochrangigen Bedeutung für die NATO-Millitär­allianz berichtet kein Mainstreammedium über dieses Ereignis. In Essen endete am Donnerstag eine Strategiejahreskonferenz der NATO-Einrichtung »Joint Air Power Competence Centre« (JAPCC). Fast 300 hochrangige politische und militärische Führungskräfte auch aus Hochschulen und der Rüstungsindustrie, darunter der weltgrößte Atomrüstungskonzern Lockheed Martin, kamen zusammen. Die Friedensbewegung nennt diese Tagungen Kriegsrat.

Das Thema der diesjährigen Konferenz war die Bereitstellung militärischer Fähigkeiten der Luft- und Weltraumkontingente der NATO-Staaten »at the Speed of Relevance«. Der Begriff geht wohl zurück auf führende US-Militärs und bedeutet in etwa eine Anpassung der Kriegführung und -vorbereitung an deutlich verkürzte Entscheidungszeiträume. Doch jene Worthülsen selbst vermeiden den Begriff »Krieg«.

Die Gefährlichkeit der Strategieplanungen macht ein Blick auf die Vorgängerkonferenzen d...