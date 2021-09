Rechtsverdreher des Tages: Zwickauer Behörde

Über Stil lässt sich bekanntlich streiten. Über Aufrufe zum Mord auch – meinte zumindest eine Behörde in Sachsen. Der Reihe nach: Die Neonazipartei »Der III. Weg« hat dieser Tage Wahlplakate in Zwickau und in anderen sächsischen sowie bayerischen Städten aufgehängt, die auf grünem Hintergrund eine »politische« Forderung tragen, welche die ganze Tiefe brauner Programmatik veranschaulicht: »Hängt die Grünen!« In diesen drei Wörtern könnte der juristische Laie eine öffentliche Aufforderung zu einer Straftat erkennen. So tat es auch der Zwickauer Kreisverband von Bündnis 90/Die G...