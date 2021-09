Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Vor der eigenen Haustür sieht das anders aus« Norwegens Regierung in Kritik wegen mangelnden Schutzes der Rechte von indigenen Sámi. Ein Gespräch mit Beaska Niillas Gabriel Kuhn Im hohen Norden Norwegens, genauer in Nussir nahe der Stadt Hammerfest, steht seit Ende Juni ein Protestcamp von Angehörigen der Sámi – eine indigene Gruppe, die unter anderem in Norwegen lebt. Worum geht es Ihnen? Wir wollen die samischen Lebensgrundlagen und samische Kultur schützen. Diese sind bedroht, weil dort eine Kupfermine geplant ist, die giftigen Abfall produzieren würde. Der Ertrag der Mine sollte vom deutschen Kupferproduzenten Aurubis, dem größten Europas, verarbeitet werden. Der ist nun abgesprungen. Wie kam es dazu? Aurubis hatte mit dem Bergbauunternehmen Nussir ASA einen Vertrag geschlossen, der rund eine Milliarde Euro wert war. Samische Institutionen machten danach deutlich, dass die geplante Mine die Rechte indigener Gesellschaften verletzt. Das hat offenbar Wirkung gezeigt. Aber das Projekt ist dadurch nicht vom Tisch. Nein, keineswegs. Bietet sich ein neues Unternehmen als Abnehmer für die Produktion der Mine an, müssen wir auch diesem er...

Artikel-Länge: 3975 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen