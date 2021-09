Exilregierung setzt auf Kampf

Myanmars im Untergrund und Exil wirkende Regierung der Nationalen Einheit (NUG) hat der Militärjunta von Machthaber Min Aung Hlaing am Dienstag offenen den Kampf angesagt. Gut sieben Monate nach dem unblutigen Putsch vom 1. Februar, als die Armee in dem südostasiatischen Land einmal mehr die Macht übernommen hatte, wechselt dieser Teil der Widerstandsbewegung damit die Strategie. Nachdem bisher vor allem mittels Großdemonstrationen und Akten des zivilen Ungehorsams das Regime in die Knie gezwungen werden sollten, gehen zumindest die NUG und verbündete Kräfte nun zur Konfrontation mit allen verfügbaren Mitteln über.

Man erkläre einen »Volksbefreiungskrieg« gegen die Junta, sagte Duwa Lashi La in seinem Statement. Der zur Minderheit der Kachin gehörende Politiker führt die im Frühjahr von Teilen der im November 2020 neugewählten Abgeordneten gebildete Exilregierung als amtierender Präsident an. Diese hat unter anderem inzwischen eigene, alternative Streitkrä...