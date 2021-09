Gummibaum gegen Killerkeime?

Hygiene wird in Zeiten der Pandemie groß geschrieben – sollte man meinen. Für das deutsche Gesundheitswesen gilt das offenbar nicht. Oder geht die Reinlichkeit dort sogar zu weit? Im ersten Jahr der Coronakrise fiel die Zahl der Infektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) während eines Klinikaufenthalts deutlich höher aus als zuvor.

Den Befund liefert der am Mittwoch von der Barmer Ersatzkasse veröffentlichte »Krankenhausreport 2021«. Während von 2017 bis 2019 im Schnitt 5,6 Prozent der hospitalisierten Patienten von einer solchen »nosokomialen Infektion« betroffen waren, kletterte die Quote im ersten Halbjahr 2020 auf 6,8 Prozent, was einem »Zuwachs von mehr als 20 Prozent binnen weniger Wochen« entspreche.

Angesichts der strengen Hygienevorschriften erscheine das Ergebnis »auf den ersten Blick« überraschend, erklärte der Barmer-Vorstandsvorsitzende Christoph Straub am Mittwoch vor Pressevertretern in Berlin. »Doch gerade während der ersten Welle lagen...