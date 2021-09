Re: Wo die Wüste wächst

Weit weg in der Walachei ist eben gar nicht so weit weg – schon gar nicht, was den Klimawandel betrifft. Der Sand erobert die Region Oltenien, eben die Kleine Walachei, im Süden Rumäniens. Es wird immer heißer, trockener, Sandstürme tragen das Problem mittlerweile bis nach Bukarest. Umweltschützer versuchen, mit Wiederaufforstung das Schlimmste zu verhindern. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Porträt einer jungen Frau in Flammen

Marianne kommt 1770 auf eine Insel in der Bretagne: Sie soll von der Tochter einer verwitweten Gräfin ein Porträt malen. Héloïse muss einen Adeligen aus Mailand heiraten, was diese jedoch ablehnt und sich weigert, Modell zu stehen. Marianne soll sich als Gesellschafterin ausgeben und Héloïse bei Spaziergängen heimlich...