Nicht so verdruckst

Am kommenden Samstag kann man Amina Gusner beim am Dienstag angelaufenen »Achtung Berlin«-Filmfestival als 18jährige Schauspielerin auf der Leinwand des Berliner Kinos »Babylon« sehen. Und zwar in »Kaskade rückwärts«, dem 1983 von ihrer Mutter Iris Gusner gedrehten Spielfilm über eine verwitwete Schaffnerin, die von ihrer jugendlichen Tochter gedrängt wird, sich nach einem neuen Mann umzusehen. Gezeigt wird die satirische Romanze im Rahmen der Retrospektive, die diesmal unterm Motto »Rebellinnen im Defa-Film« steht.

Eine schöne Koinzidenz, denn zwei Tage zuvor wird die jüngste Inszenierung der seit rund zwanzig Jahren vor allem als Regisseurin Arbeitenden (u. a. war Gusner Spielleiterin in Gera/Altenburg) im Theater unterm Dach erstmals vor Publikum präsentiert. Wobei es in »Erdbeerwochen« mitnichten lediglich um »späte« Frühlingsgefühle geht, sondern auch ganz konkret um die mit der Menstruation ve...