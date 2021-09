Aschenputtel des Tages: Elizabeth Holmes

Sie galt als Starlet am Finanzhimmel. Als Elizabeth ­Holmes 2003 ihre Firma Theranos gründete, war sie erst 19 Jahre alt. Die von ihr entwickelten Bluttests würden die medizinische Diagnostik revolutionieren, hieß es. Nur ein paar Tropfen des Lebenssaftes in die Geräte geträufelt und schon ließen sich Dutzende Krankheiten bis hin zu Krebs und HIV diagnostizieren – viel schneller und billiger als in herkömmlichen Laboren.

Die Augen der Spekulanten begannen zu leuchten. Holmes Firma lockte politische Schwergewichte an: Ex-US-Außenminister Henry Kissinger und der spätere ...