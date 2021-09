Zum Inhalt dieser Ausgabe | Nawalny blinkt links Russland: Inhaftierter Oppositioneller gibt US-Zeitung Interview und instrumentalisiert soziale Fragen Reinhard Lauterbach Alexej Nawalny ist die große Unperson des Wahlkampfs zur russischen Staatsduma. Sein Name wird von seinen Gegnern nicht einmal ausgesprochen, aber erstaunlicherweise ist er im Gefängnis alles andere als isoliert. Er schreibt regelmäßig Kommentare auf Instagram – oder lässt solche unter seinem Namen veröffentlichen. Ende August brachte die US-Zeitung New York Times (NYT) ein langes Interview mit dem Oppositionellen. Weit aufschlussreicher ist aber die russische Originalfassung des Interviews, die auf Nawalnys nach wie vor aktiver Webseite erschien. Die Redaktion der New York Times konzentrierte sich in ihrer Fassung des Interviews auf die Schilderungen Nawalnys über seinen Haftalltag. Demnach ist er nicht unmittelbar physischen Misshandlungen durch Mithäftlinge oder Bedienstete ausgesetzt, auch der Schlafentzug der ersten Haftwochen habe aufgehört. Umso belastender sei die permanente Kontrolle und die Verpflichtung, jeden Tag mehrere Stunden lang im Rahmen ...

Artikel-Länge: 3181 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen