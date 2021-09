Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Illegale Pestizide Den Giften auf der Spur Landwirt Jakob Meier wünscht sich, dass sein Sohn den Familienbetrieb einmal weiterführt. Doch immer strengere Vorgaben für den Einsatz von Pestiziden bringen ihn unter Druck. Ein Standbein seiner Landwirtschaft sind Erdbeeren, die im Ausland oft viel günstiger angebaut werden können, da dort die Regeln lascher sind. Das findet er unfair. Was er nicht mehr findet, sind Insekten. D 2021. Arte, 19.40 Uhr Stan and Ollie Ein berührendes Porträt eines der größten Komikerduos der Welt. Der Film konzentriert sich auf das Duo, als es 1953 seine legendäre Tour durch Großbritannien antrat. Ihre goldene Ära in ferner Erinnerung, stehen die zwei vor einer ungewissen Zukunft. USA/GB/CND 2018. Disney Channel, 20.15 Uhr Die Wasserstoffrebellen Energiewende zwischen Wunsch und Wirklichkeit Mit Wasserstoff soll ziem...

