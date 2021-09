Die Intelligenz der Hosenträger

Ein Gedanke vorangestellt: »Wir wissen nicht, ob eine Logokratie der untereinander zerstrittenen Experten besser wäre als die Herrschaft der geistig Minderbemittelten, der wir heute unterworfen sind. Die sich ständig verschlechternde Qualität der führenden politischen Eliten ist eine Folge der wachsenden Komplexität unserer Welt. Weil niemand diese Welt mehr voll erfassen kann, und wenn er noch so weise wäre, drängen sich jene an die Macht, die sich darüber keine Sorgen machen.«

Diese Überlegung stellte Stanislaw Lem schon 1983 in seiner fiktiven Rezension »Eine Minute der Menschheit« an. Mit solchen Gedankenspielen machte er sich schon früh bei den Machthabern in Ost und West unbeliebt. Sie und ihre Apologeten in Medien und Universitäten hätten es lieber gesehen, wenn der scharfsinnige Träumer bei seinen phantastischen Ausflügen in die Weiten des Universums nicht auch immer den Irrsinn der irdischen Verhältnisse thematisiert hätte. Aber sein Leben war von...