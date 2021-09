Entschlossen gegen nukleare Aufrüstung

Drei Wochen vor der Bundestagswahl will sich die Friedensbewegung in der heißen Phase des Wahlkampfs zu Wort melden. Mit einer Menschenkette vor dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel wollen Aktivistinnen und Aktivisten an diesem Sonntag gegen Atomwaffen und für nukleare Abrüstung protestieren. Unterstützt werden die Proteste, zu denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet werden, unter anderem von einer Reihe von Organisationen aus der Friedensbewegung, Gewerkschaftsgliederungen, Umwelt- und Klimaschutzgruppen sowie linken Parteien und Jugendverbänden.

Die von der Kampagne »Büchel ist überall! Atomwaffenfrei jetzt« organisierte Menschenkette soll den Druck auf die Parteien erhöhen, dass die letzten US-Atomwaffen in Deutschland, die in Büchel stationiert sind, endlich abgezogen werden. Zugleich soll die künftige Bundesregierung dazu gedrängt werden, dem Artikel-Länge: 2917 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen

Verschenken Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen