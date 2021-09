Großes Kriegsgeheimnis

Am 25. Oktober 1856 besetzte Persien die westafghanische Stadt Herat. Am 1. November 1856 erklärte England, das hinter dem persischen Vorstoß Russland vermutete, Persien den Krieg. Er endete am 4. März 1857 mit dem Frieden von Paris. Persien räumte Herat und erklärte, es werde sich nicht mehr in Afghanistan einmischen. Marx schrieb dazu in einem Ende Januar 1857 verfassten Text:

Um die Politik und das Ziel des Krieges zu verstehen, den unlängst die Briten gegen Persien unternommen haben und der nach den letzten Berichten so energisch betrieben worden ist, dass er zur Unterwerfung des Schahs geführt hat, muss man eine kurze Rückschau auf die Angelegenheiten Persiens halten. Die persische Dynastie, die 1502 von Ismail, der sich für einen Nachkommen der alten persischen Könige hielt, begründet worden war, erfuhr um 1720 (...) eine schwere Erschütterung durch die Rebellion der in den östlichen Provinzen lebenden Afghanen. Die Afghanen drangen in Westpersien ei...