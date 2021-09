Wann ist endlich Bonzenstreik?

Ich bin am Mittwoch zwei Tage früher als geplant mit dem Zug nach Weimar gefahren, weil am Donnerstag der sechstägige GDL-Streik beginnen würde und ich nicht in Nürnberg hängenbleiben wollte. Der kluge Mann fährt vor, vor allem, wenn er auf die Bahnstreiks 2021 abonniert ist. Ich habe bisher alle drei mitgenommen. Und dabei gelernt, dass die Kollegen hinter den Fahrkartenschaltern anstands- und kostenlos alles umbuchen, während vor ihren Schaltern die wohlstandsverwahrlosten Stilzchen herumrumpeln. Schwierig wird’s natürlich, wenn man seine Reisen nicht um die Streiktage herumschieben kann.

So war es bei mir beim Auftaktausstand der Saison vor vier Wochen (GDL–DB 1:0). Meine Fahrt von Erfurt nach Nürnberg war ausgefallen, und ich bekam eine Platzkarte für einen Zug am Folgetag, der trotz Streiks zuverlässig fahren sollte. Und das tat er auch! Rollte mit nur einer Stunde Verspätung und bumsvoll in den Bahnhof der Bratwurstmetropole. Auf dem Bahnsteig wartet...