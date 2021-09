»Es gibt viele mehr, die hoch gefährdet sind«

Sie haben ein Flugzeug gechartert und wollten Menschen aus Kabul ausfliegen. Wie kam es dazu?

Die Idee, Menschen aus Afghanistan zu evakuieren, bestand bereits vor der Machtübernahme der Taliban. Dann traten immer mehr Leute an uns heran, die Menschen in Afghanistan kennen, die zwar gefährdet sind, aber auf keiner der Prioritätslisten des Auswärtigen Amts, AA, stehen. Die Bundesregierung hat klargemacht, dass nur Leute mit deutschem Pass und sogenannte Ortskräfte evakuiert werden. Doch es gibt viele mehr, die die Regierung als irrelevant ansieht, die aber trotzdem hoch gefährdet sind. Dann haben wir uns gedacht, wir organisieren die erste zivile Evakuierung aus Afghanistan und sorgen dafür, dass auch diese Menschen in Sicherheit gebracht werden. Wir haben uns mit Expertinnen und Experten zusammengetan, aus der Luftfahrt, Leute vor Ort. Unser Plan hätte auch gut ausgehen können, hätte man uns denn gelassen …

Ihnen wurden viele bürokratische Hürden in den Weg...