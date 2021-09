Energie als Luxusgut

Dieser Tage wird vielen Spanierinnen und Spaniern die teuerste Stromrechnung der Geschichte ins Haus flattern. Laut Berechnungen der Verbraucherorganisation FACUA wird sie für den Monat August im Durchschnitt 92 Euro betragen – fast doppelt soviel wie für den gleichen Monat im vergangenen Jahr. An manchen Tagen, ausgerechnet an den heißesten, lag der Preis fünfmal so hoch wie noch 2020. Das führte dazu, dass viele bei Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius die Klimaanlage nicht einschalten konnten.

Bereits in einem Beitrag der Tageszeitung La Vanguardia vom 17. August kritisierte FACUA die Maßnahmen, die die Madrider Koalitionsregierung auf den Weg gebracht hat, um dem Problem zu begegnen, als »absolut unzureichend«. Bislang hat das Kabinett von Premierminister Pedro Sánchez (PSOE) eine Absenkung der Mehrwertsteuer von 21 auf zehn Prozent befristet bis Ende Dezember beschlossen. Zudem sieht ein kompliziertes Anrechnungssystem seit Juni drei verschiedene...