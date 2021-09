»Wir brauchen noch mehr Druck von der Straße«

An diesem Sonnabend ruft das »Unteilbar«-Bündnis zu einer Großdemonstration in Berlin auf. Gefordert wird unmittelbar vor der Bundestagswahl eine »solidarische und gerechte Gesellschaft«. Neben vielen anderen Gruppen ist auch Ihr Bündnis »Gesundheit statt Profite« dort aktiv. Wieso beteiligen Sie sich an »Unteilbar«?

Wir waren schon bei der ersten Demonstration 2018 dabei. Die jetzige habe ich mitorganisiert, vor allem den Gesundheits- und Care-Block, der wieder dabei sein wird. Gesundheit, in einem weiten Sinne verstanden, ist Voraussetzung für eine gerechte Gesellschaft. Dafür ist es wesentlich, dass die Daseinsvorsorge nicht profitorientiert ausgerichtet sein darf. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Das gilt nicht nur, aber insbesondere für den Gesundheitssektor.

Nach Angaben des Bündnisses sind mehr als 330 Organisationen bei »Unteilbar« vertreten. Darunter sind Wohlfahrtverbände, Klimaschutzgruppen oder Mieterinitiativen. Wieviel Gewicht können Sie...