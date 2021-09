Wahlkampfhilfe (4). Der weite Weg mit Weste

Bis zur Bundestagswahl geben die Parteien alles. Ob es lohnt, lesen Sie hier in loser Folge. (jW)

»Der schwule Weg muss wieder in die Zukunft führen« – für diesen Slogan hätte ich die FDP, Christian Lindners hochinteressante Partei, direkt belobigt, wenn ich mich nicht leider verlesen hätte und es eigentlich »Schulweg« heißt; und was es heißt, wenn liberale Schulwege in die Zukunft führen, kann wissen, wer weiß, dass das schwarz-gelbe Kabinett Rüttgers in NRW die freie Schulwahl eingeführt hat, die bis heute gilt: Wer also z. B. gern Steppwesten trägt und nicht möchte, dass sich der Schulweg vom Nachwuchs mit dem Schulweg von Kindern kreuzt, die es eher mit der...