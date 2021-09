Zum Inhalt dieser Ausgabe | Japan rüstet weiter auf Militärhaushalt soll um zwei Milliarden Euro erhöht werden. Antichinesische Stimmungsmache Igor Kusar, Tokio Auch unter Japans Premierminister Yoshihide Suga, der seit bald einem Jahr im Amt ist, geht die Militarisierung Ostasiens weiter, nachdem sein Vorgänger Shinzo Abe den Militärhaushalt während seiner fast achtjährigen Amtszeit jedes Jahr konsequent erhöht hat. Am Dienstag legte das Verteidigungsministerium seinen Rüstungsetat für 2022 vor. Die Ausgaben sollen umgerechnet 42 Milliarden Euro betragen – eine Erhöhung um rund zwei Milliarden im Vergleich zum Fiskaljahr, das im März 2022 endet. Der Budgetentwurf muss noch von Finanzministerium, Kabinett und Parlament gebilligt werden. Begründet wird die Erhöhung mit Chinas militärischer Aufrüstung der vergangenen Jahre und der Gefahr, die von Nordkoreas Atomwaffen ausgehe. Außerdem beharrt Tokio auf dem Standpunkt, die japanischen Rüstungsausgaben seien – wenn man sie am Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst – im internationalen Vergleich niedrig. Sie betragen knapp ein Prozent des japanischen BIP. Doch die sukzessiv...

Artikel-Länge: 3619 Zeichen

