Zwischen zwei Lagern

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht immer wieder in der Kritik. Und obwohl die Bundesländer für ihn verantwortlich sind, spielt er auch bei der Bundestagswahl eine Rolle. Unter den Parteien haben sich zwei Lager herausgebildet: Das eine will seine Rolle stärken – das andere will ihn derart schwächen, dass zuletzt Zweifel aufkamen, ob er dann noch seinen grundgesetzlich verbrieften Auftrag wahrnehmen kann.

Zum zweiten Lager gehören in erster Linie die rechte Alternative für Deutschland (AfD) und die Freien Demokraten (FDP). Die Konzepte beider Parteien weisen erhebliche Ähnlichkeiten auf (siehe jW vom 3. Juni). Man wolle einen »moderneren und schlankeren öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR), der sich primär auf Nachrichten, Kultur, politische Bildung und Dokumentation konzentrieren« solle, heißt es bei der FDP.

Ebendiesen beschränkten Programmauftrag spieg...