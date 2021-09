Neonazis im Aufwind

Für Hessens Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) ist offenbar schon der Versuch von Umweltschutzaktivisten, eine Feststellung ihrer Identität zu erschweren, »linksextremistische Gewalt«. Bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2020 warnte LfV-Präsident Robert Schäfer am Dienstag in Wiesbaden zwar vor einem erstarkenden »Rechtsextremismus«. Aber empörend fand er vor allem, dass bei den Protesten gegen den Ausbau der A 49 im Dannenröder Forst »gewaltorientierte Extremisten« mitgemischt und viele Aktivisten sich mit Rasierklingen die Fingerkuppen eingeritzt oder diese verklebt hätten, »um sich der Strafverfolgung zu entziehen«. Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Hessischen Landtag, bezeichnete diese »pauschale Gleichsetzung des Rechtsextremismus mit Klimaprotesten« am Mittw...