Basis für US-Bomber

Die US-Marine- und Luftwaffenbasis auf dem zum Chagos-Archipel gehörenden Atoll Diego Garcia gilt als einer der bedeutendsten US-Militärstützpunkte überhaupt. Von ihm aus flogen US-Kampfjets Angriffe in den Kriegen in Afghanistan und gegen den Irak; auch für Operationen am Horn von Afrika hat er einige Bedeutung. Diego Garcia diente zudem der CIA als »Durchgangsstation« bei der Verschleppung von Verdächtigen in Folterverliese im Rahmen des »Antiterrorkriegs«. Man habe den dortigen Stützpunkt genutzt, »wenn andere Plätze belegt waren oder als zu gefährlich oder zu unsicher galten oder wenn sie gerade nicht zur Verfügung standen«, bestätigte Anfang 2015 Lawrence Wilkerson, Stabschef von US-Außenminister Colin Powell in den Jahren von 2002 bis 2005. Die CIA habe Verdächtige in solchen Fällen nach Diego Garcia ausgeflogen »und sie dort, sagen wir mal, untergebracht und ab und zu befragt«.

