Einen wunderschönen guten Morgen! Strandfußballweltmeisterschaften werden seit 1995 ausgetragen. Die ersten zehn Turniere wurden jährlich von der Beach Soccer Worldwide ausgerichtet, einer Organisation mit Sitz in Barcelona, fanden jedoch allesamt in Brasilien statt. Neun dieser Titel sicherten sich die Gastgeber selbst. 2001 und 2002 waren die einzigen Jahre, in der die WM nicht in Rio de Janeiro ausgetragen wurde – dabei glänzten jeweils die Portugiesen.

2001, in Costa do Sauípe, einem Tourismusresort nahe Salvador da Bahia im Nordosten des Landes, wurden die Lusitaner nach einem 9:3 gegen Frankreich sogar erstmals Weltmeister. Brasilien verlor das Spiel um Platz drei gegen Argentinien mit 5:6 – bis heute die beste Plazierung der Silberländer (und das im Krisenjahr 2001, als das Land in Flammen stand) und die schlechteste der Brasilianer in all den Jahren, in denen sie zumindest im kleinen Finale standen.

Seit 2005 wird der Wettbewerb von der Zahngoldmafi...