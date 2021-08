Konservativer Rollback

Erst gut drei Jahre ist es her: Von einem »neuen Kapitel in Malaysias Geschichte« war damals die Rede. Im Mai 2018 hatte eine vereinigte, ideologisch breitgefächerte Oppositionsallianz bei den Wahlen das scheinbar Unmögliche geschafft und den regierenden Kräften rund um die dominierende UMNO eine historische Niederlage zugefügt. Anfang dieser Woche legte die Ministerriege des neuen Premiers Ismail Sabri Yaakob den Amtseid ab. Die konservative Vereinigte Nationalorganisation der Malaien (UMNO) ist nun erneut an der Macht und die Hoffnung auf einen dauerhaften Regierungswechsel im Land ist vorerst Geschichte.

Für eine Weile glaubten viele in dem südostasiatischen Land tatsächlich, eine politische Zeitenwende sei angebrochen, als zunächst Mahathir Mohammed die Regierungsgeschäfte übernahm. Zwar stand seine Person – bereits 92jährig – nicht unbedingt für einen Neuanfang. Hatte er doch schon 1981 bis 2003 an gleicher Stelle gesessen und lange Zeit das alte Syst...