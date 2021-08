»Dienst du Gott, wenn du Musik machst?« wird Lee »Scratch« Perry in einem Dokumentarfilm von Volker Schaners (»Lee Scratch Perry’s Vision of Paradise«, 2015) gefragt. Das jamaikanische Genie trocken: »Natürlich. Gott will unterhalten werden.«

Die Schönheit von Perrys Soundphantasien, die Innovationskraft seiner Produktionsmethoden, die traumwandlerische Sicherheit, mit der er immer wieder neue Geräuschwelten erschloss – eine höhere Macht musste ihre Freude an diesem verschrobenen Männchen aus Jamaika gehabt haben, das noch im Greisenalter mit rotgefärbtem Bart und kindlicherm Spaß seiner Studiotechnik Töne entlockte, die kein Mensch zuvor gehört hatte.

Perry kam irgendwann im März 1936 als Rainford Hugh Perry in einem Weiler im Nordwesten Jamaikas zur Welt, früh brach er die Schule ab, es zog ihn vom Land in die Welt der Soundsystems von Kingston. Sein Produz...