Eine Zeit lang entstanden lauter Initiativen, die sich »Worldwatch« nannten – als »Worldwatcher« kam man weit herum. Heute ist es der »Weltretter«. Oft kommt er auch als »Weltverbesserer« daher, mit ein oder gleich mehreren zündenden Ideen. Man glaubt gar nicht, wie viele Kollektive und Firmen sich weltweit z. B. mit der Reduzierung von Treibhausgasen in der Atmosphäre zwecks Entschleunigung der Erderwärmung beschäftigen oder mit Abschirmmöglichkeiten in der Stratosphäre gegen die Sonneneinstrahlung. Mit Vorliebe handelt es sich dabei um Hightech­ideen, denn nur solche Weltrettungen versprechen Gewinne. Kürzlich las ich: »Ohne eine starke Wirtschaft ist die Weltrettung unbezahlbar, dies ist das teuerste Projekt des Jahrhunderts …« Zu den »Weltrettern« zählt man aber auch und vor allem die Intellektuellen, die Bücher zum Thema veröffentlichen und Vorträge darüber halten. Für die meisten ist es »fünf vor zwölf«. Dabei ist es oft so, dass sie es als Naturfor...