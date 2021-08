Gegründet 1947 Sa. / So., 28. / 29. August 2021, Nr. 199

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Den Platz in der Welt einnehmen Peter Hacks’ Briefe an den Jugendfreund Hansgeorg Michaelis Kai Köhler Im Verlauf des Jahres 1943 sammelt sich im Umkreis der Breslauer Herzog-Heinrich-Oberschule eine Gruppe von Jugendlichen. Ohne dass von Widerstand zu reden wäre, zeigen sie doch einen oppositionellen Lebensstil. Die Männer tragen die Haare länger als gewünscht und schaffen sich Hüte an, die sie beim Zusammentreffen ziehen können, statt den verhassten Hitlergruß vorzuweisen. Abends finden zuweilen Partys statt, sogenannte Budenzauber, bei denen sie die vom Regime misstrauisch abgewertete Jazzmusik hören und bald auch spielen. Einer der älteren unter ihnen ist der zwanzigjährige Hansgeorg Michaelis, einer der jüngeren der 1928 geborene Peter Hacks. Keiner von ihnen hat Neigung, im Krieg zu kämpfen oder gar zu sterben; alle sind gefährdet, zur Wehrmacht oder für Hilfsdienste eingezogen zu werden. Hacks und Michaelis gelingt es, dies bis Anfang 1945 zu vermeiden. Michaelis kann eine Lungentuberkulose herzeigen (und wird doch erst 2013 mit neunzig Jahren sterbe...

