»Es gab immer wieder Verstöße gegen Gesetze«

In Mecklenburg-Vorpommern will an diesem Sonnabend ein Bündnis gegen die größte Schweinezuchtanlage Europas in Alt Tellin demonstrieren, obwohl sie seit dem Großbrand vom 30. März nicht mehr in Betrieb ist. Was sind Ihre Forderungen?

Diese industrielle Tieranlage darf keinesfalls wieder aufgebaut werden – auch nicht in anderer Wirtschaftsweise fortgeführt, eventuell mit weniger Schweinen. Nach mehr als 15 Jahren Widerstand dagegen werden wir eine Fortsetzung dessen nicht hinnehmen.

Zum Zeitpunkt des Brandes waren etwa rund 50.000 Schweine dort, ansonsten pro Jahr etwa 250.000: Die Mehrzahl der Ferkel waren abtransportiert. Immer wieder gab es Verstöße gegen die Gesetze der Tierhaltung und auch das Grundwasser war verschmutzt. Ein Bach wurde verunreinigt. Die Belästigung der Anwohner durch Gestank wurde anfänglich noch geleugnet, weil die Anlage ja angeblich »so moder...