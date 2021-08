Nur ja heißt ja

Am 8. August demonstrierten vor dem Appellationsgericht in Basel Hunderte gegen die Strafminderung für einen Vergewaltiger. Am kommenden Dienstag ist eine weitere Aktion geplant. Die Entscheidung im Berufungsverfahren, die am 30. Juli verkündet worden war, hatte in der Schweiz für große Empörung gesorgt. Anlass für den Prozess war die Vergewaltigung einer ihnen bekannten Frau durch zwei Männer in der Elsässerstraße am 1. Februar 2020. Einer der Täter war zum Tatzeitpunkt minderjährig. Er muss sich demnächst vor einem Jugendgericht verantworten.

Der Hauptangeklagte war in erster Instanz zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden, das Appellationsgericht sah das Verschulden des Verurteilten als nicht so gravierend an und verringerte das Strafmaß nun auf drei Jahre. Die Gerichtspräsidentin erklärte dazu, die Betroffene habe »mit dem Feuer gespielt«, da sie bereits vor der Tat eine sexuelle Begegnung mit einem Mann in einer Klubtoilette gehabt haben soll. Au...