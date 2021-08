Vietnam widersetzt sich Druck der USA

Hanoi hat den Versuchen von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Vietnam in die Konfrontationspolitik gegen China einzubeziehen, erneut eine Abfuhr erteilt. Wie schon zuvor in Singapur polterte Harris, der Druck auf die Volksrepublik müsse erhöht werden, damit Beijing die UN-Konvention über das Seerecht anerkenne. Eine während ihres am Donnerstag zu Ende gegangenen zweitägigen Besuchs veröffentlichte Regierungserklärung Hanois stellte klar, dass »Vietnam eine unabhängige, eigenverantwortliche, multilaterale und vielfältige Außenpolitik verfolgt und ein verantwortungsbewusstes Mitglied der internationalen Gemeinschaft ist«. Vietnam »verbündet sich nicht mit einem Land gegen ein anderes«. Territoriale Streitigkeiten im Südchinesischen Meer »sollten nach internationalem Recht« und mit einem »hohen Maß an gesundem Menschenverstand« beigelegt werden.

Nichtsdestotrotz betrachte Vietnam »die USA als einen seiner führenden Partner« mit dem es die bilaterale Zusammena...