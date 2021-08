Rechenspiele in Den Haag

Am 16. März wurde in den Niederlanden ein neues Parlament gewählt, aber eine ordentliche Regierung gibt es noch immer nicht. Die Bildung einer Koalition gestaltet sich nach wie vor schwierig, und eine schnelle Lösung ist auch nach über 160 Tagen nicht in Sicht. Die ersten neun Tage nach der Sommerpause verliefen jedenfalls zäh wie immer.

Am Dienstag schauten die Verhandlungsführer der Parteien, die bei der Regierungsbildung noch eine Rolle spielen könnten, bei Mariëtte Hamer vorbei, die als sogenannte Informateurin auslotet, wer mit wem koalieren könnte. In den Niederlanden reden die Parteien zunächst nicht direkt miteinander, sondern über den Umweg einer Vermittlerin. Was genau besprochen wurde, blieb intern.

Eins scheint jedoch klar: Links- und Rechtsliberale wollen zusammen regieren. Das haben die Fraktionschefs Si­grid Kaag (D66) und Mark Rutte (VVD) bereits ausbaldowert. Für eine Mehrheit fehlen den beiden größten Parteien im Parlament aber noch mindes...