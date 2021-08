Annie und Adriana

Einen wunderschönen guten Morgen! Alianza Lima und Universitario de Deportes haben sich in der peruanischen Frauenfußballiga direkt für die Semifinals qualifiziert und dabei ganz nebenbei – und wohl auch absichtlich – die Männerwelt durch einige Rekorde geschockt.

Frauenfußball hat in jüngster Zeit in Südamerika für viel Aufmerksamkeit und ein wachsendes Interesse gesorgt. Wohl deshalb, weil einige der Ligen mittlerweile im Fernsehen oder wenigstens im Internet übertragen werden. Überall in Südamerika haben Frauen in den letzten Jahren bei immer größeren Massenversammlungen die Straße besetzt, die Medienmachowelt kann sie nicht länger unter den Teppich kehren, so wie es noch vor kurzem üblich war.

Auch in Peru kam das Balltreten der Frauen vergangenes Jahr pandemiebedingt zum Stillstand. Die Meisterschaft wurde sogar komplett storniert, weil der Verband mit Unfähigkeit brillierte und nicht in der Lage war, Hygieneprotokolle zu entwerfen. Die Chicas konnten ...