Der Knochenjäger

Arbeitsunfälle werden in andern Ländern intensiv diskutiert (in Deutschland gilt es eher als individuelles Risiko, wenn man vom Bürosessel fällt – beziehungsweise vom Baugerüst). Nach einem solchen Arbeitsunfall ist Lincoln Rhyme querschnittsgelähmt. Einst war er der Experte für Spurensicherung beim New Yorker Morddezernat, nun hat ihn der Lebensmut verlassen. Doch als seine Exkollegen ihn um Hilfe bei der Jagd auf einen Killer bitten, schöpft er neuen Lebensmut. Spannend und sehr gut besetzt. USA/CDN 1999. Mit Angelina Jolie, Queen Latifah, Denzel Washington.

Kabel 1, 20.15 Uhr

Wald oder Wüste

Was kommt nach dem Fichtensterben?

Mais, Mais, Fichten, Fichten – so sieht es in weiten Teilen aus, das deutsche Land. Das ändert sich nun langsam, auf Grund des Klimaw...