Schlacht am Blair Mountain

Das Maß des Erträglichen war übervoll. Sid Hatfield, der unbestrittene Held der Bergarbeiter von West Virginia, war am 1. August 1921 kaltblütig erschossen worden, als er sich auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung befand. Die »Räuberbarone« (Robber barons) hatten ihm eine Falle gestellt, die Täter waren von den Minengesellschaften gedungene Mörder. Am 20. August waren es einige hundert, binnen weniger Tage mehr als zehntausend Bergleute, schwarze und weiße, Seite an Seite, die sich in der Ortschaft Marmet vor den Toren von Charleston, der Hauptstadt des Bundesstaats, versammelten, um nach Logan und Mingo County zu marschieren, ins Zentrum des Kohlereviers, ein Fußweg von mehreren Tagen. Ziel war es, Arbeiter zu befreien, die ohne Anklage gefangengehalten wurden, ein Ende des Ausnahmezustands und das Recht auf gewerkschaftliche Organisation wie allgemein ihre Bürgerrechte durchzusetzen und die Terrorherrschaft von Polizei und den »Mine Guards« genannten...