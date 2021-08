An der Kreuzung zum Rock ’n’ Roll. Nachruf auf Don Everly

Ihre beste Zeit hatten die Everly Brothers Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Zwischen 1957 und 1962 landeten sie in den USA 19 Top-40-Hits. Der gezuckerte Harmoniegesang des Brüderpaares – Don sang die Lead- und sein jüngerer Bruder Phil die Harmoniestimme – war auch weltweit ungemein beliebt und einflussreich. Die Beatles nannten sich anfänglich einmal »die britischen Everly Brothers«. Bob Dylan erklärte: »Diesen beiden verdanken wir alles, sie haben alles begonnen.« Und Paul Simon sagte: »Sie standen an der Kreuzung von Country und R & B. Sie waren Zeugen und waren Teil der Geburt des Rock ’n’ Roll.«

Der am Sonnabend im Alter von 84 Jahren verstorbene Don Everly wurde am 1. Februar 1937 in Brownie, Kentucky geboren, zwei Jahre vor seinem Bruder. Die Eltern waren Country­musiker, der Vater, eigentlich Bergarbeiter, spielte in Bars Gitarre. Die Familie reiste im mittler...