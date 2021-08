Vorstoß für mehr Teilhabe

Die Bundesrepublik ist seit Jahrzehnten eine Einwanderungsgesellschaft. Rund ein Viertel der hiesigen Bevölkerung hat eine sogenannte Einwanderungsgeschichte. Eine gleichberechtigte Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen Leben steht ihnen qua Grundgesetz zwar zu – in der Praxis sieht das Bild jedoch anders aus. Menschen mit Migrationsgeschichte haben aufgrund von strukturellen Benachteiligungen immer noch schlechtere Bildungsaussichten, Chancen auf dem Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt oder im Gesundheitssystem.

Die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen (BKMO) setzt sich für gesetzgeberische Abhilfe ein. Am Dienstag stellten Vertreterinnen und Vertreter in Berlin einen Entwurf für ein Bundespartizipationsgesetz vor. »Ohne Teilhabe keine Integration. Ohne Integration keine Perspektive. Ohne Perspektive keine Zukunft«, lautete dabei das Motto. Der BKMO gehören rund 70 Organisationen an.

Für sie stellvertretend fordert die BKMO ein »Bundesministerium f...