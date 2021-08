Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Eine Art Damaskuserlebnis« Shane MacGowan, Punk, Irland und die Dokumentation der Selbstinszenierung. Ein Gespräch mit Julien Temple Maximilian Schäffer Wann sind Sie Shane MacGowan zum ersten Mal begegnet? Während der Punk-Zeit, wo Shane Teil des Publikums war. Damals war das Publikum praktisch genauso wichtig wie die Künstler und Bands – das kann man schon alleine davon ableiten, dass Sid Vicious zunächst der Anführer der Crowd war, bevor er zu den Sex Pistols kam. Als Sid aber als Bassist zur Band ging, hinterließ er sozusagen eine unbesetzte Stelle unter den Fans, und Shane MacGowan wurde der nächste Mittelpunkt bei den frühen Punk-Gigs. Er war also Kern der initialen Punkbewegung in London? Richtig, Shane lebte zusammen mit seinem Vater um die Ecke vom »100 Club«, wo die Pistols zuerst bekannt wurden. Ich filmte damals, versuchte die Stimmung einzufangen, und meine Kamera blieb auf Shane stehen, der einfach unbeschreiblich war. Er hatte den Punk-­Vibe dermaßen aufgesogen, er verkörperte die Bedeutung und Message der Bewegung mit soviel Energie. Tatsächlich war ich der erste, der ein Interview mit ihm...

