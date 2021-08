Eskalation am Grenzzaun

Am Sonnabend sind bei gewalttätigen Auseinandersetzungen am Grenzzaun zwischen Gaza und Israel 41 Palästinenser verletzt worden. Israelische Scharfschützen feuerten 45mal scharf auf die Demonstranten, berichtete die israelische Tageszeitung Haaretz am Montag. Dabei ist ein 13jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Auf israelischer Seite hat es einen 21 Jahre alten Grenzpolizisten erwischt, der infolge eines Schusses aus dem Gazastreifen schwer am Kopf verletzt wurde, so die israelische Internetzeitung Times of Israel. Als Vergeltung für den verletzten Grenzpolizisten griff die israelische Luftwaffe angebliche Waffendepots der palästinensischen Hamas in Gaza an.

Zudem hat Israel am Montag damit begonnen, den Zaun zum Gazastreifen weiter zu verstärken. Die palästinensische Nachrichtenagentur Maan berichtete, Bulldozer seien aufgefahren, um Hindernisse aufzubauen, damit palästinensische Demonstranten keine israelischen Soldaten ins Visier nehmen können.

